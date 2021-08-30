В этом году Греция приняла более 6 миллионов туристов

Поскольку летний сезон подходит к концу, министр туризма Греции Харис Теохарис высоко оценил результаты страны в течение сезона и отметил, что в этом году страна приняла более шести миллионов туристов.

По Теохарис, в июле и августе страна, как ожидалось, превысит рубеж два миллиона посетителей, чего не происходило с пор 2019 к пандемии COVID-19, отчитывается SchengenVisaInfo.com.

«Фактически, в июле наша страна впервые обогнала Францию ​​как любимое место отдыха французов. То есть французы больше ездили в Грецию, чем в своей стране. Это очень важное событие», — сказал Теохарис.

Он также отметил, что этим летом греческие острова посетили более 450 000 французских туристов, является внушительной цифрой, учитывая ситуацию с пандемией.

Говоря о внутреннем туризме, Теохарис также отметил, что было выявлено роста, которое должно было состояться в течение многих лет, учитывая экономический кризис, который переживает Греция.

«Они помогли в этой программе «Туризм для всех», а также в программе «Социальный туризм». Мы намерены максимально расширить эти программы. Мы будем использовать их в максимально возможной степени, мы сохраним их в ближайшие годы, потому что мы увидели, что они дали существенный результат», — сказал Теохарис, говоря о туристическую программу, которая будет действовать до 31 декабря.

О программе было объявлено в июне, и ее целью было выделить фонд в размере 30 миллионов евро для 250 000 греков, чтобы они могли отдыхать на островах.

Ранее SchengenVisaInfo.com сообщал, что Греция продлевает запрет на поездки на внутренних рейсах, поскольку кампания вакцинации отстает по сравнению с другими странами.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), Греция вакцинировали 65,8% своего населения первой дозой вакцины COVID, в то время как 63,4% населения были полностью иммунизированы против вируса.

Что касается вопроса вакцинации, Теохарис сказал, что те, кто не хочет вакцинироваться, должны соблюдать другие требования, такие как частое тестирование, ношение масок и соблюдение других мер гигиены.

«Вакцинация — единственный путь к свободе не для других, а для нас самих и нашего ближайшего семейного окружения, людей, которых мы любим. Мы должны защитить их», — сказал Теохарис.

Он также предлагает, чтобы люди, вернувшись из крупных городов, таких как Афины и Салоники, проходили тестирование по возвращении и снова проходили тестирование в ближайшие несколько дней.

Недавно Financial Times сообщила, что Греция является чемпионом по восстановлению туризма, поскольку страна приняла наибольшее количество туристов в Европе, примерно на 25 процентов больше, чем Испания, которая является давним конкурентом страны в сфере туризма.

В то же время, по данным греческого авиационного управления, объем авиаперевозок за первое полугодие этого года увеличилась на 146,8 по сравнению с 2020 годом. Однако по сравнению с уровнем до пандемии этот показатель снизился на 63,5 процента.

На эти цифры повлияла не только индустрия гостеприимства страны, но и признание различных вакцин. Греция — это страна, которая признала наибольшее количество вакцин в Европе, а это значит, что путешественники со всего мира, вакцинированы одной из таких вакцин, могут путешествовать в Грецию, а также быть освобождены от карантина.

Чтобы помочь путешественникам в планировании своих поездок, VisaGuide.World создала инструмент, предназначенный для информирования тех, кто хочет путешествовать, или действительно их доза вакцины в стране их назначения.