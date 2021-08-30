В цьому році Греція прийняла понад 6 мільйонів туристів

Оскільки літній сезон добігає кінця, міністр туризму Греції Харіс Теохаріс високо оцінив результати країни протягом сезону і зазначив, що в цьому році країна прийняла понад шість мільйонів туристів.

За Теохаріс, в липні і серпні країна, як очікувалось, перевищить рубіж два мільйони відвідувачів, чого не відбувалося з пір 2019 року до пандемії COVID-19, звітує SchengenVisaInfo.com.

«Фактично, в липні наша країна вперше обігнала Францію як улюблене місце відпочинку французів. Тобто французи більше їздили до Греції, ніж в свою країну. Це дуже важлива подія», – сказав Теохаріс.

Він також зазначив, що цього літа грецькі острови відвідали понад 450 000 французьких туристів, що є значною цифрою, враховуючи ситуацію з пандемією.

Говорячи про внутрішній туризм, Теохаріс також зазначив, що було виявлено зростання, яке повинно було відбутися протягом багатьох років, з огляду на економічну кризу, яку переживає Греція.

«Вони допомогли в цій програмі« Туризм для всіх», а також в програмі «Соціальний туризм». Ми маємо намір максимально розширити ці програми. Ми будемо використовувати їх в максимально можливій мірі, ми збережемо їх у найближчі роки, тому що ми побачили, що вони дали суттєвий результат», – сказав Теохаріс, кажучи про туристичну програму, яка буде діяти до 31 грудня.

Про програму було оголошено в червні, і її метою було виділити фонд в розмірі 30 мільйонів євро для 250 000 греків, щоб вони могли відпочивати на островах.

Раніше SchengenVisaInfo.com повідомляв, що Греція продовжує заборону на поїздки на внутрішніх рейсах, оскільки кампанія вакцинації відстає в порівнянні з іншими країнами.

За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), Греція вакцинувала 65,8% свого населення першою дозою вакцини COVID, в той час як 63,4% населення були повністю імунізовані проти вірусу.

Що стосується питання вакцинації, Теохаріс сказав, що ті, хто не хоче вакцинуватися, повинні дотримуватися інші вимоги, такі як часте тестування, носіння масок і дотримання інших заходів гігієни.

«Вакцинація – єдиний шлях до свободи не для інших, а для нас самих і нашого найближчого сімейного оточення, людей, яких ми любимо. Ми повинні захистити їх», – сказав Теохаріс.

Він також пропонує, щоб люди, повернувшись з великих міст, таких як Афіни і Салоніки, проходили тестування після повернення і знову проходили тестування в найближчі кілька днів.

Нещодавно Financial Times повідомила, що Греція є чемпіоном по відновленню туризму, оскільки країна прийняла найбільшу кількість туристів в Європі, приблизно на 25 відсотків більше, ніж Іспанія, яка є давнім конкурентом країни в сфері туризму.

У той же час, за даними грецького авіаційного управління, обсяг авіаперевезень за перше півріччя цього року збільшилася на 146,8 у порівнянні з 2020 роком. Однак у порівнянні з рівнем до пандемії цей показник знизився на 63,5 відсотка.

На ці цифри вплинула не тільки індустрія гостинності країни, а й визнання різних вакцин. Греція – це країна, яка визнала найбільшу кількість вакцин в Європі, а це означає, що мандрівники з усього світу, вакциновані однією з таких вакцин, можуть подорожувати до Греції, а також бути звільненими від карантинних обмежень.

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