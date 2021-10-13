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США

Магазины будут выставлять детские товары в гендерно-нейтральном виде

Компаніям загрожує штраф в розмірі 250 доларів за перше порушення і 500 доларів за наступні порушення

Глеб Парфененко
Магазины будут выставлять детские товары в гендерно-нейтральном виде

Калифорния стала первым штатом США, который потребовал от крупных сетевых магазинов выставлять игрушки и другие детские товары в гендерно-нейтральном виде, сообщает BBC.

Новый закон, подписанный губернатором Гэвином Ньюсома, не запрещает секции для мальчиков и девочек.

Но в больших супермаркетах должен быть отдельный гендерно-нейтральный отдел. Там должен быть представлен «умный выбор» игрушек и детских товаров, независимо от того, предназначены они для определенного пола.

Компаниям грозит штраф в размере 250 долларов за первое нарушение и 500 долларов за следующие. Новый закон был одобрен законодателями Калифорнии и вступит в силу в 2024 году, сообщает BNR.

Одежда остается неизменной, но закон направлен на игрушки и любые другие детские товары, связанные со сном, отдыхом, кормлением, пустышки и т.д.

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