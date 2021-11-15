Туристов в Турции экстренно предупредили о террористической угрозе

Бойкот Турции в государственном масштабе Израиль выполнил оперативно. Как сообщают местные СМИ, Израильский штаб по борьбе с террором в понедельник обнародовал новое предупреждение для туристов в Турции. Степень угрозы повышена до «конкретной» и «высокой вероятности».

«В Турции выросли риски немедленной реализации терактов. Угроза касается всех туристических объектов страны. Штаб советует воздержаться от поездок в страну. Израильским гражданам в Турции рекомендуется избегать многолюдных туристических объектов, следовать инструкциям местных правоохранительных органов и СМИ и покинуть страну как можно быстрее», — говорится в сообщении Израильского штаба.

Напомним, израильская супружеская пара Натали-Морди Вакниниле и сопровождавший их гражданин Турции были задержаны по подозрению в «политическом или военном шпионаже» в связи с тем, что они сделали видеозапись дома президента Эрдогана с башни Камлика. Пара была задержана во время фотографирования дворца Долмабахче во время прогулки по лодке. Адвокат задержанной пары, чьи заявления были опубликованы в израильской газете Haaretz, сказал: «Их единственным преступлением было фотографирование дворца Эрдогана во время прогулки по лодке». В результате в Израиле призвали бойкотировать туризм в Турцию. Подробности читайте по ссылке.