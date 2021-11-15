Туризм Турции призвали бойкотировать и даже ввести против него санкции

Очередной скандал, связанный с туризмом, «разжигается» в связи с Турцией, отдых в которой призывали бойкотировать: израильские СМИ поднимают тему бойкота и отказ от туризма в Турцию из-за задержания там туристов из Израиля, арестованных за то, что якобы сфотографировали один из дворцов президента Эрдогана.

Предыстория скандала такова: израильская супружеская пара Натали-Морди Вакниниле и сопровождавший их гражданин Турции были задержаны по подозрению в «политическом или военном шпионаже» в связи с тем, что они сделали видеозапись дома президента Эрдогана с башни Камлика. Пара была задержана во время фотографирования дворца Долмабахче во время прогулки по лодке. Адвокат задержанной пары, чьи заявления были опубликованы в израильской газете Haaretz, сказал: «Их единственным преступлением было фотографирование дворца Эрдогана во время прогулки по лодке».

МИД Израиля отрицает, что арестованная пара работала на государство. Арестованные отдыхающие – самые обычные туристы, работавшие водителями автобусов в Израиле.

В результате в Израиле выступают за бойкот туризма в Турцию с целью освобождения пострадавших туристов и наказание за столь неадекватное отношение к ним. «Если туркам недостаточно бойкота страны для освобождения пары, следует рассмотреть другие, более решительные меры», — также заявляют в израильских СМИ, обещая, что будут приняты различные санкции со стороны властей. В том числе от туризма призвали отказаться и другие страны, включая США, Англию, Германию, а также наложить санкции на НПО, происходящие из Турции, «подрывающие суверенитет Израиля в Восточном Иерусалиме».

Также может идти о запрете на полеты в Турцию и обратно. При этом аэропорт Стамбула выступает как важный пересадочный пункт для израильских туристов. Важно также, что в доковидное время израильские туристы занимали 16-е место по посещаемости Турции. в 2019 году, а в октябре 2021 второй по посещаемости страной израильских туристов была Турция – туда отправились 11.5% израильтян.

Правительство Израиля также высказалось: премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сказал на открытии заседания кабинета министров в воскресенье, посвященного инициативам освобождения арестованной пары: «Это два невинных граждана, случайно попавших в сложную ситуацию. Вчера я разговаривал с семьей и мы делаем все возможное, чтобы решить эту проблему». В понедельник стало известно, что арестованных израильских туристов в Турции решили просто депортировать.

Кстати, «в зоне риска» задержания по поводу ненамеренной фотографии дворцов Эрдогана находятся и другие туристы, в том числе отдыхающие на курортах, в том числе и украинские отдыхающие. Все дело в том, что Эрдоган, согласно DW, построил себе немало дворцов стоимостью в миллиарды «казенных» евро. Кроме упомянутой резиденции немецкие журналисты «начислили» еще три дворца. Так, у турецкого президента летняя резиденция в бухте Оклук, рядом с курортом Мармарис. Еще один дворец стоит на берегу озера Ван. Также есть огромная резиденция и в Анкаре. И все эти дворцы считаются запрещенными для фотографирования зонами – как когда-то дворцы бывшего диктатора Туниса, свергнутого в 2011 году в результате «арабской весны».

Источник: Турпром