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Туристів у Туреччині екстрено попередили про терористичну загрозу

Гліб Парфененко
Туристів у Туреччині екстрено попередили про терористичну загрозу

Бойкот Туреччини у державному масштабі Ізраїль виконав оперативно. Як повідомляють місцеві ЗМІ, Ізраїльський штаб із боротьби з терором у понеділок опублікував нове попередження для туристів в Туреччині. Ступінь загрози підвищено до «конкретної» та «високої ймовірності».

«У Туреччині зросли ризики негайної реалізації терактів. Загроза стосюеться всіх туристичних об’єктів країни. Штаб радить утриматися від поїздок до країни. Ізраїльським громадянам у Туреччині рекомендується уникати багатолюдних туристичних об’єктів, дотримуватися інструкцій місцевих правоохоронних органів та ЗМІ, і залишити країну якнайшвидше», – йдеться у повідомленні Ізраїльського штабу.

Нагадаємо, ізраїльська подружня пара Наталі-Морді Вакнініле і громадянин Туреччини, який їх супроводжував, були затримані за підозрою в «політичному або військовому шпигунстві» у зв’язку з тим, що вони зробили відеозапис будинку президента Ердогана з вежі Камліка.

Пара була затримана під час фотографування палацу Долмабахче під час прогулянки човном. Адвокат затриманої пари, чиї заяви були опубліковані в ізраїльській газеті Haaretz, сказав: «Їхнім єдиним злочином було фотографування палацу Ердогана під час прогулянки човном». У результаті в Ізраїлі закликали бойкотувати туризм до Туреччини. Подробиці читайте по посиланню.

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