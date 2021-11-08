Стюардесса рассказала, что нужно сделать, чтобы перейти из экономического класса в бизнес или первый.

Бесплатное повышение класса обслуживания на борту самолета – очень редкое явление. Однако перейти из эконом-класса в бизнес или первый можно, если турист воспользуется лайфхаками, о которых Daily Express рассказали опытные стюардессы: бортпроводница и управляющий директор DiarioAzafata Лючия Табоада и Хелена Афроуи. При этом, по словам экспертов, есть действенный прием, как обратить внимание на себя сотрудников авиакомпании, но также есть стоп-фразы и приемы, к которым часто, но напрасно прибегают пассажиры – ни один из них действительно не работает, когда дело касается дополнительных услуг.

«Попасть в салон премиум-класса возможно, если турист является владельцем карты лояльности авиакомпании или миль», – рассказала Табоада. «Обычно сотрудники авиакомпаний могут повысить класс уже при регистрации. Но я как стюардесса редко пересаживаю пассажира из эконом-класса в бизнес», – сообщила она. Причин несколько. «На самом деле нет никаких тайных кодов и уловок, чтобы лететь классом выше, и я должен сказать, что многие туристы, используя одни и те же поводы, изо дня в день пытаются перебраться в бизнес-класс. К примеру, распространенная причина – боль в ноге у путешественника. Пассажир утверждает, что ему нужно дополнительное пространство для ног. Однако для бортпроводника по инструкции это не является веской причиной для перевода пассажира классом выше. Однако она сделает все возможное, чтобы сделать полет более комфортным в эконом-классе. Например, порекомендует откинуть спинку кресла на максимум, однако при этом в комфорте будет вдавлен сидящий сзади спутник. Табоада рассказала, что каждый день видит пассажиров, пытающихся повысить условия комфорта под одним и тем же поводом. «Но нет, это никогда не работает», – заверила она.

Итак, что могут сделать путешественники, чтобы повысить свои шансы на переход в другой класс обслуживания? По словам стюардессы Хелены Афроги, которая всегда срабатывает, это то, когда пассажиры приносят экипажу сладости, шоколад или что-то еще – так они дают персоналу о себе знать. «Когда люди поступают так, в полете стюардесса может предложить этому пассажиру чай или кофе, потому что мы можем дать это бесплатно», – рассказала она.

С другой стороны, Табоада рассказала о некоторых ужасных ситуациях, с которыми она ежедневно сталкивается на борту самолета: «Я начала летать в 2004 году, многое увидела. Однажды, пройдя салоном со служебной коляской, мы обнаружили мужчину, который раньше отказался от сидящей сидящей бортовой пищи и режет испанскую ветчину огромным ножом. Холодное оружие, которое запрещено проносить на борт, было не менее 10 сантиметров. Мы объяснили ему, что он не может использовать его в самолете и что мы должны забрать нож у него. Пассажир удивился, но чем отдал без проблем. Самое удивительное, как ему удалось пройти через охрану с этим ножом?!».

Стюардесса поделилась с изданием и некоторыми другими сюрреалистическими ситуациями, которые она видит каждый день: «Как вам такое: сделать педикюр на столике для подноса или отправиться в туалет босиком…».

Ранее «DIP» писал, почему нельзя ходить в самолете без обуви — подробности читайте в статье «Стюардесса предупредила о страшной инфекции из-за распространенной привычки пассажиров.»