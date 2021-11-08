Стюардеса розповіла, що треба зробити, щоб з економ-класу перейти в бізнес або перший

Безкоштовне підвищення класу обслуговування на борту літака – дуже рідкісне явище. Однак перейти з економ-класу в бізнес або перший можна, якщо турист скористається лайфхаками, про які Daily Express розповіли досвідчені стюардеси: бортпровідниця та керуючий директор DiarioAzafata Лючія Табоада та Хелена Афроуї. При цьому, за словами експертів, є дієвий прийом, як звернути увагу на себе співробітників авіакомпанії, але також є стоп-фрази та прийоми, до яких часто, але даремно вдаються пасажири – жоден із них насправді не працює, коли справа стосується додаткових послуг.

«Потрапити до салону преміум-класу можливо, якщо турист є власником картки лояльності авіакомпанії або миль», – розповіла Табоада. «Зазвичай співробітники авіакомпаній можуть підвищити клас вже під час реєстрації. Але я як стюардеса рідко пересаджую пасажира з економ-класу в бізнес», – повідомила вона. Причин кілька. «Насправді немає жодних таємних кодів і хитрощів, щоб летіти класом вище, і я маю сказати, що багато туристів, використовуючи одні й ті самі приводи, день у день намагаються перебратися до бізнес-класу. Наприклад, поширена причина – біль у нозі у мандрівника. Пасажир стверджує, що йому потрібний додатковий простір для ніг. Однак для бортпровідника за інструкцією це не є вагомою причиною для переведення пасажира класом вище. Однак вона зробить все можливе, щоб зробити політ комфортнішим в економ-класі. Наприклад, порекомендує відкинути спинку крісла на максимум, проте при цьому в комфорті буде утиснутий супутник, що сидить позаду. Табоада розповіла, що щодня бачить пасажирів, які намагаються підвищити умови комфорту під одним і тим самим приводом. “Але ні, це ніколи не працює”, – запевнила вона.

Отже, що можуть зробити мандрівники, щоби підвищити свої шанси на перехід в інший клас обслуговування? За словами стюардеси Хелени Афроги, що завжди спрацьовує, то це те, коли пасажири приносять екіпажу солодощі, шоколад чи щось ще – так вони дають персоналу про себе знати. «Коли люди роблять так, у польоті стюардеса може запропонувати цьому пасажирові чай чи каву, тому що ми можемо дати це безкоштовно», – розповіла вона.

З іншого боку, Табоада розповіла про деякі жахливі ситуації, з якими вона щодня стикається на борту літака: «Я почала літати 2004 року, то багато чого побачила. Одного разу, пройшовши салоном зі службовим візком, ми виявили чоловіка, який раніше відмовився від бортової їжі, що сидить і ріже іспанську шинку величезним ножем. Холодна зброя, яку заборонено проносити на борт, була щонайменше 10 сантиметрів. Ми пояснили йому, що він не може використовувати його в літаку і що ми мали забрати ножа у нього. Пасажир здивувався, але ніж віддав без проблем. Найдивніше, як йому вдалося пройти через охорону із цим ножем?!».

Стюардеса поділилася з виданням та деякими іншими сюрреалістичними ситуаціями, які вона бачить щодня: «Як вам таке: зробити педикюр на столику для підносу або вирушити в туалет босоніж…».

Раніше “DIP” писав, чому не можна ходити в літаку без взуття – подробиці читайте у статті “Стюардеса попередила про страшну інфекцію через поширену звичку пасажирів.”