Готелі Туреччини подешевшали на 40%, знову продовживши літній сезон

Турецькі готелі фіксують високий попит – в звзяку с шкільними канікулами в Україні та Росії. Погода також сприяє, тому літній туристичний сезон знову продовжується. При цьому в листопаді в Анталії ціни вже були знижені готелями на 40%. Більше того, від знижок не відмовляються і «зимові» екскурсійні напрямки, такі як Каппадокія.

Так, як заявив Каан Кавалоглу, віце-президент Середземноморської асоціації туристичних готельєрів та операторів (AKTOB), в Анталії сезон для в’їзних туристів, зокрема європейців, тривав до кінця жовтня. За його словами, до 31 жовтня найбільш популярний турецький курорт прийняв 8.6 млн туристів, що вже перевищило цифри минулого року на 160%. Також експерт заявив, що на попит розраховують і в листопаді – не в останню чергу, завдяки тому, що готелі подешевшали на 40%.

Щодо екскурсійних напрямків, то в Каппадокії в останні вихідні жовтня відзначили 100% завантаження готелів – це пов’язано як із турецькими святами на честь Дня Республіки, так і з в’їзним попитом. Представник виконавчої ради Асоціації менеджерів туристичних готелів у регіоні Центральної Анатолії в Невшехірі Назіф Демір при цьому зазначив, що хоча формально у зв’язку із зимовим періодом ціни в готелях зросли на процентний пункт порівняно з жовтнем, проте готельєри також залучають туристів знижками – і ті доходять до 30%.