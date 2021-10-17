Отдых в популярной стране закончился для 4 российских туристов смертью в отеле

Четыре российских туриста были найдены мертвыми в отеле в Албании в селе Керрет. По информации Albanian Daily News, трагедия произошла в пятницу вечером, погибли четыре туриста в возрасте от 31 до 60 лет, двое мужчин и две женщины. Их тела были найдены в сауне отеля.

Как заявляет персонал отеля, допрошенный в субботу, российские туристы успели провести в отеле только час — они заселились и сразу отправились в сауну, сделав перед этим заказ на вино и фрукты. Однако они погибли до получения заказа — именно работник отеля, который должен был его принести, рассказал, что отдыхающие не отвечали на звонки, тогда он пошел в сауну, где и нашел тела гостей.

Вероятно, туристы задохнулись. В каком состоянии находилась вентиляция в сауне и что там произошло, расследует албанский полиция. Кроме того, обстоятельства гибели российских туристов в Албании выясняет и Посольство России в стране.