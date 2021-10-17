Відпочинок в Албанії закінчився для 4 російських туристів смертю в готелі

Чотири російські туристи були знайдені мертвими в готелі в Албанії в селі Керрет. За інформацією Albanian Daily News, трагедія сталася в п’ятницю ввечері, загинули чотири туристи у віці від 31 до 60 років, двоє чоловіків і дві жінки. Їх тіла були знайдені в сауні готелю.

Як заявляє персонал готелю, допитаний в суботу, російські туристи встигли провести в готелі тільки годину – вони заселилися і відразу вирушили в сауну, зробивши перед цим замовлення на вино і фрукти. Однак вони загинули до отримання замовлення – саме працівник готелю, який повинен був його принести, розповів, що відпочиваючі не відповідали на дзвінки, тоді він пішов в сауну, де і знайшов тіла гостей.

Імовірно, туристи задихнулися. В якому стані перебувала вентиляція в сауні і що там сталося, розслідує албанська поліція. Крім того, обставини загибелі російських туристів в Албанії з’ясовує і Посольство Росії в країні.