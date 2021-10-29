Туристам в Египте создали новый маршрут

В Египте возобновили внутренний рейс, соединяющий курорт Шарм-эль-Шейх и главные экскурсионные города на Ниле – жемчужины Нового царства в Верхнем Египте. Для этого в среду стартовал рейс MS 202 авиакомпании EgyptAir из Шарм-эль-Шейха в Луксор. Рейс стал первым после шестилетнего перерыва – остановлен он в декабре 2015 года. Первоначально рейс выполнялся по запросу частного туристического сектора, Египетской федерации туризма и Египетской ассоциации туристических агентов (ETTA).

Эта линия была введена в эксплуатацию в рамках усилий египетского государства по созданию интегрированного туристического продукта, сочетающего пляжный и развлекательный туризм с культурным туризмом. Туристы могут посетить более одного пункта назначения, находясь в Египте, обогащая таким образом свой туристический опыт, посещая не только курорты, но и долину Нила с помощью внутренних авиамаршрутов, связывающих все туристические провинции», — заявляют египетские источники.

Подробности по первому рейсу, которые они приводят следующие – рейс будет выполняться один раз в неделю, в среду, с вылетом в семь утра и возвращением в Шарм-эль-Шейх в среду же вечером, что позволит туристам совершать как маршруты в одну сторону, так и однодневные экскурсии. Стоимость билетов составляет 1800 египетских фунтов в обе стороны (около $115 по текущему курсу). На борту первого рейса, состоявшегося в среду, находились 110 туристов и египтян.

«Эксплуатация этого маршрута полета была согласована во время встречи, проведенной несколько дней назад между Халедом Эль-Анани, министром туризма и древностей, и Мохамедом Манаром, министром гражданской авиации, для обсуждения ряда вопросов, которые вносят свой вклад в продвижение туризма в Египте», – добавляют египетские источники.