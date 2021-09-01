На химическом заводе в Стамбуле вспыхнул пожар (видео)

Сильный пожар произошел вчера вечером в промышленном районе Икителли на европейском побережье мегаполиса Стамбул.

Пожар вспыхнул на химическом заводе. Также были слышны взрывы, сообщают турецкие СМИ.

К месту пожара было отправлено множество пожарных и спасательных команд.

A fire broke out in the building with chemicals in İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi in Başakşehir. A large number of firefighters dispatched to the region from the surrounding districts continue to respond to the fire.#İstanbul #Turkey pic.twitter.com/1Fpq87vpzm — Global Report (@AmerikaDC) August 31, 2021

Пламя тушат также вертолеты, но сильный ветер в этом районе осложняет тушение.

Полиция оцепила территорию, эвакуировал часть граждан, которые живут рядом с очагом пожара.

О жертвах пока нет. Причина происшествия неизвестна, начато расследование.

Сообщений о жертвах пока не сообщается. Причина инцидента неизвестна, начато расследование.

Источник: БТА