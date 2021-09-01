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ТУРЦИЯ

На химическом заводе в Стамбуле вспыхнул пожар (видео)

Глеб Парфененко
На химическом заводе в Стамбуле вспыхнул пожар (видео)

Сильный пожар произошел вчера вечером в промышленном районе Икителли на европейском побережье мегаполиса Стамбул.

Пожар вспыхнул на химическом заводе. Также были слышны взрывы, сообщают турецкие СМИ.

К месту пожара было отправлено множество пожарных и спасательных команд.

Пламя тушат также вертолеты, но сильный ветер в этом районе осложняет тушение.

Полиция оцепила территорию, эвакуировал часть граждан, которые живут рядом с очагом пожара.

О жертвах пока нет. Причина происшествия неизвестна, начато расследование.

Сообщений о жертвах пока не сообщается. Причина инцидента неизвестна, начато расследование.

Источник: БТА

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