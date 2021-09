На химическом заводе в Стамбуле вспыхнул пожар (видео)

Сильный пожар произошел вчера вечером в промышленном районе Икителли на европейском побережье мегаполиса Стамбул.

Пожар вспыхнул на химическом заводе. Также были слышны взрывы, сообщают турецкие СМИ.

К месту пожара было отправлено множество пожарных и спасательных команд.

A fire broke out in the building with chemicals in İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi in Başakşehir. A large number of firefighters dispatched to the region from the surrounding districts continue to respond to the fire.#İstanbul #Turkey pic.twitter.com/1Fpq87vpzm

— Global Report (@AmerikaDC) August 31, 2021