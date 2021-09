На хімічному заводі в Стамбулі спалахнула пожежа (Відео)

Сильна пожежа сталася вчора ввечері в промисловому районі Ікітеллі на європейському узбережжі мегаполісу Стамбул.

Пожежа спалахнула на хімічному заводі. Також були чутні вибухи, повідомляють турецькі ЗМІ.

До місця пожежі було відправлено безліч пожежних та рятувальних команд.

A fire broke out in the building with chemicals in İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi in Başakşehir. A large number of firefighters dispatched to the region from the surrounding districts continue to respond to the fire.#İstanbul #Turkey pic.twitter.com/1Fpq87vpzm

— Global Report (@AmerikaDC) August 31, 2021