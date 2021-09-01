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ТУРЕЧЧИНА

На хімічному заводі в Стамбулі спалахнула пожежа (Відео)

Гліб Парфененко
На хімічному заводі в Стамбулі спалахнула пожежа (Відео)

Сильна пожежа сталася вчора ввечері в промисловому районі Ікітеллі на європейському узбережжі мегаполісу Стамбул.

Пожежа спалахнула на хімічному заводі. Також були чутні вибухи, повідомляють турецькі ЗМІ.

До місця пожежі було відправлено безліч пожежних та рятувальних команд.

Полум’я гасять також вертольоти, але сильний вітер в цьому районі ускладнює гасіння.

Поліція оточила територію, евакуював частину громадян, які живуть поруч з осередком пожежі.

Про жертви поки немає. Причина події невідома, розпочато розслідування.

Повідомлень про жертви поки не повідомляється. Причина інциденту невідома, розпочато розслідування.

Джерело: БТА

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