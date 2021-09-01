На хімічному заводі в Стамбулі спалахнула пожежа (Відео)

Сильна пожежа сталася вчора ввечері в промисловому районі Ікітеллі на європейському узбережжі мегаполісу Стамбул.

Пожежа спалахнула на хімічному заводі. Також були чутні вибухи, повідомляють турецькі ЗМІ.

До місця пожежі було відправлено безліч пожежних та рятувальних команд.

A fire broke out in the building with chemicals in İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi in Başakşehir. A large number of firefighters dispatched to the region from the surrounding districts continue to respond to the fire.#İstanbul #Turkey pic.twitter.com/1Fpq87vpzm — Global Report (@AmerikaDC) August 31, 2021

Полум’я гасять також вертольоти, але сильний вітер в цьому районі ускладнює гасіння.

Поліція оточила територію, евакуював частину громадян, які живуть поруч з осередком пожежі.

Про жертви поки немає. Причина події невідома, розпочато розслідування.

Повідомлень про жертви поки не повідомляється. Причина інциденту невідома, розпочато розслідування.

Джерело: БТА