На хімічному заводі в Стамбулі спалахнула пожежа (Відео)

Сильна пожежа сталася вчора ввечері в промисловому районі Ікітеллі на європейському узбережжі мегаполісу Стамбул.
Пожежа спалахнула на хімічному заводі. Також були чутні вибухи, повідомляють турецькі ЗМІ.
До місця пожежі було відправлено безліч пожежних та рятувальних команд.
A fire broke out in the building with chemicals in İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi in Başakşehir. A large number of firefighters dispatched to the region from the surrounding districts continue to respond to the fire.#İstanbul #Turkey pic.twitter.com/1Fpq87vpzm
— Global Report (@AmerikaDC) August 31, 2021
Полум’я гасять також вертольоти, але сильний вітер в цьому районі ускладнює гасіння.
Поліція оточила територію, евакуював частину громадян, які живуть поруч з осередком пожежі.
Про жертви поки немає. Причина події невідома, розпочато розслідування.
Повідомлень про жертви поки не повідомляється. Причина інциденту невідома, розпочато розслідування.
Джерело: БТА