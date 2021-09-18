Макрон разозлился и отозвал послов Франции в США и Австралии

Франция отозвала своих послов в США и Австралии в знак протеста против неожиданного объявления пакта безопасности между Вашингтоном, Канберрой и Лондоном. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что распоряжение немедленно отозвать послов является решением президента Эммануэля Макрона и оправдывается чрезвычайной серьезностью ситуации.

Согласно оборонного пакта, Австралия получит технологию для создания атомных подводных лодок. Соглашение попыткой трех стран противостоять влиянию Китая.

Это возмутило Францию, поскольку привело к отмене соглашения между Парижем и Канберрой. Французская компания Naval Group имела построить 12 подводных лодок для Австралии. Сейчас соглашение провалилась, сообщает BNR.

Соединенные Штаты считают Францию ​​»жизненно важным партнером» и поддерживают тесные контакты с ней в свете отзыва посла Франции из Вашингтона для консультаций. Об этом сообщил в Twitter представитель Госдепартамента Вс Прайс.

По его словам, американская сторона рассчитывает продолжить обсуждение ситуации в отношениях с Парижем на высоком уровне, в том числе в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе.