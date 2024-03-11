Составлен рейтинг лучших городов мира

Эксперты компании Resonance опубликовали свежий рейтинг лучших городов мира.

Согласно данным Resonance, лидером в 2024 году стал Лондон, заняв первое место уже девятый раз подряд. Рейтинг формировался на основе статистических показателей и оценок как местных жителей, так и туристов. В процессе оценки учитывались такие критерии, как безопасность, логистика, доступность, уровень образования, культурная жизнь и многое другое.

Десятка лучших городов в мире выглядит следующим образом:

Лондон, Великобритания; Париж, Франция; Нью-Йорк, США; Токио, Япония; Сингапур; Дубай, ОАЭ; Сан-Франциско, США; Барселона, Испания; Амстердам, Нидерланды; Сеул, Южная Корея.

Замыкают рейтинг 100 лучших городов Оттава, Кельн, Шарлотт, Калгари, Нагоя, Дюссельдорф, Ханой, Гетеборг, Саппоро, Бильбао, Балтимор.