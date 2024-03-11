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Составлен рейтинг лучших городов мира

Евгений Подольский
Евгений Подольский
Складено рейтинг найкращих міст світу
Photo by Benjamin Davies on Unsplash

Эксперты компании Resonance опубликовали свежий рейтинг лучших городов мира.

Согласно данным Resonance, лидером в 2024 году стал Лондон, заняв первое место уже девятый раз подряд. Рейтинг формировался на основе статистических показателей и оценок как местных жителей, так и туристов. В процессе оценки учитывались такие критерии, как безопасность, логистика, доступность, уровень образования, культурная жизнь и многое другое.

Десятка лучших городов в мире выглядит следующим образом:

  1. Лондон, Великобритания;
  2. Париж, Франция;
  3. Нью-Йорк, США;
  4. Токио, Япония;
  5. Сингапур;
  6. Дубай, ОАЭ;
  7. Сан-Франциско, США;
  8. Барселона, Испания;
  9. Амстердам, Нидерланды;
  10. Сеул, Южная Корея.

Замыкают рейтинг 100 лучших городов Оттава, Кельн, Шарлотт, Калгари, Нагоя, Дюссельдорф, Ханой, Гетеборг, Саппоро, Бильбао, Балтимор.

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