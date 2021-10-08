Группа экспертов по США раскрыла личность серийного убийцы Зодиака (Фото)

По словам следователей, Зодиак — это человек по имени Гэри Фрэнсис Пост, художник, бывший сотрудник ВВС США.

Группа независимых следователей из Соединенных Штатов заявила, что они раскрыли личность Зодиака, серийного убийцы, который действовал в штате Калифорния в 1960-х годах. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Экспертная группа «Case Breakers», которая специализируется на расследовании нераскрытых преступлений, включая более 40 бывших следователей и журналистов. По их мнению, Зодиак — это человек по имени Гэри Фрэнсис Пост, художник, бывший сотрудник ВВС США. Он умер в 2018 году.

Согласно The Case Breakers, некоторые детали указывают на то, что этот конкретный человек был Зодиаком. В частности, на фото поста видно шрамы на лбу — такие же, как на скетчи Зодиака. Кроме того, в одном из зашифрованных сообщений серийного убийцы, он отправил в полицию и газеты, были «спрятаны» буквы полного имени Поста. «Чтобы раскрыть эти шифровки, необходимо знать полное имя Гэри», — сказала Джен Бухольца, бывший офицер контрразведки, входящего в группу энтузиастов-следователей.

Участники этого объединения также утверждают, что жертвами Гэри Поста стали шесть человек. Однако правоохранительные органы США могли связать Зодиака только с пятью смертельными случаями (сам маньяк утверждал, что убил 37 человек). Шестая предполагаемая жертва — 18-летняя Чери Джо Бейтс. Она была убита в 1966 году, а год спустя власти получили рукописное письмо, из которого следствие пришло к выводу, что убийцей мог быть Зодиак. В 2016 году следователи получили еще одно письмо, на этот раз распечатан. Автор признался, что отправил предварительное уведомление в шутку и не был серийным убийцей. После этого смерть девушки больше не ассоциировалась с Зодиаком; ее убийство остается нераскрытым.

Как сообщает The Case Breakers, на связь между постом и убийством Бейтс указывает, во-первых, тот факт, что предполагаемый убийца прошел медицинское обследование в больнице недалеко от места смерти девушки. Во-вторых, на месте преступления были обнаружены загрязнен краской наручные часы, а пост работал маляром. В-третьих, отпечаток ботинка на месте преступления напоминает те, что оставил Зодиак во время предыдущих убийств.

Зодиак — это псевдоним серийного убийцы, личность которого еще официально не установлена. Его жертвами стали как минимум пять человек в Калифорнии в период с 1968 по 1969 год. Во время атак Зодиак применил холодное и огнестрельное оружие. Убийца известен криптограммами, которые он отправлял в местные газеты, утверждая, что в зашифрованных сообщениях содержится информация о нем.

В 2007 году был выпущен фильм «Зодиак» режиссера Дэвида Финчера, посвященный этому делу.