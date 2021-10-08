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Группа экспертов по США раскрыла личность серийного убийцы Зодиака (Фото)

Глеб Парфененко
Группа экспертов по США раскрыла личность серийного убийцы Зодиака (Фото)

По словам следователей, Зодиак — это человек по имени Гэри Фрэнсис Пост, художник, бывший сотрудник ВВС США.

Группа независимых следователей из Соединенных Штатов заявила, что они раскрыли личность Зодиака, серийного убийцы, который действовал в штате Калифорния в 1960-х годах. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Экспертная группа «Case Breakers», которая специализируется на расследовании нераскрытых преступлений, включая более 40 бывших следователей и журналистов. По их мнению, Зодиак — это человек по имени Гэри Фрэнсис Пост, художник, бывший сотрудник ВВС США. Он умер в 2018 году.

Группа экспертов по США раскрыла личность серийного убийцы Зодиака (Фото)
Гэри Ф. Пост был назван печально известным убийцей Зодиаком журналом The Case Breakers, который расследует нераскрытые дела. (Предоставлено The Case Breakers)

Согласно The Case Breakers, некоторые детали указывают на то, что этот конкретный человек был Зодиаком. В частности, на фото поста видно шрамы на лбу — такие же, как на скетчи Зодиака. Кроме того, в одном из зашифрованных сообщений серийного убийцы, он отправил в полицию и газеты, были «спрятаны» буквы полного имени Поста. «Чтобы раскрыть эти шифровки, необходимо знать полное имя Гэри», — сказала Джен Бухольца, бывший офицер контрразведки, входящего в группу энтузиастов-следователей.

Группа экспертов по США раскрыла личность серийного убийцы Зодиака (Фото)
Рисунок убийцы Зодиака сравнивают с Гэри Постом, в частности, шрамы на лбу на обоих изображениях. (The Case Breakers)

Участники этого объединения также утверждают, что жертвами Гэри Поста стали шесть человек. Однако правоохранительные органы США могли связать Зодиака только с пятью смертельными случаями (сам маньяк утверждал, что убил 37 человек). Шестая предполагаемая жертва — 18-летняя Чери Джо Бейтс. Она была убита в 1966 году, а год спустя власти получили рукописное письмо, из которого следствие пришло к выводу, что убийцей мог быть Зодиак. В 2016 году следователи получили еще одно письмо, на этот раз распечатан. Автор признался, что отправил предварительное уведомление в шутку и не был серийным убийцей. После этого смерть девушки больше не ассоциировалась с Зодиаком; ее убийство остается нераскрытым.

Как сообщает The Case Breakers, на связь между постом и убийством Бейтс указывает, во-первых, тот факт, что предполагаемый убийца прошел медицинское обследование в больнице недалеко от места смерти девушки. Во-вторых, на месте преступления были обнаружены загрязнен краской наручные часы, а пост работал маляром. В-третьих, отпечаток ботинка на месте преступления напоминает те, что оставил Зодиак во время предыдущих убийств.

Чері Джо Бейтс (поліцейське управління Ріверсайда)
Чери Джо Бейтс (полицейское управление Риверсайда)

Зодиак — это псевдоним серийного убийцы, личность которого еще официально не установлена. Его жертвами стали как минимум пять человек в Калифорнии в период с 1968 по 1969 год. Во время атак Зодиак применил холодное и огнестрельное оружие. Убийца известен криптограммами, которые он отправлял в местные газеты, утверждая, что в зашифрованных сообщениях содержится информация о нем.

В 2007 году был выпущен фильм «Зодиак» режиссера Дэвида Финчера, посвященный этому делу.

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