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США

Посетитель Apple Store в Нью-Йорке зарезал охранника, который требовал надеть маску

Глеб Парфененко
Посетитель Apple Store в Нью-Йорке зарезал охранника, который требовал надеть маску

Неизвестный нанес многочисленные ножевые ранения охраннику App Store в Нью-Йорке. Как сообщает местный телеканал ABC со ссылкой на полицию, причиной нападения стал спор из-за ношения в магазине защитной маски.

Как сообщает телеканал, инцидент произошел в пятницу вечером по местному времени. По предварительным данным, охранник магазина у входа сообщил подозреваемому о необходимости надеть защитную маску и получил отказ. После последовательных устных перепалок полиция отмечает, что человек, который вошел достал «острый предмет» и несколько раз ударил им охранника. Пострадавшего доставили в ближайшую больницу.

В настоящее время полиция ищет подозреваемого.

В Нью-Йорке с 13 сентября действует требование предъявления справки о вакцинации при посещении ресторанов, баров, тренажерных залов, развлекательных заведений и общественных мест, где проводятся массовые мероприятия. В магазины и торговые центры разрешается вход без предъявления соответствующего сертификата, а охранники следят за тем, чтобы посетители входили в защитной маске. Сотрудники Управления транспорта города Нью-Йорка придерживаются аналогичной политики, проверяя наличие масок у пассажиров метро, ​​автобусов и поездов.

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