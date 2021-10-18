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Русский шпион работал в Минобороны Франции

Евгений Подольский

По признанию бывшего директора французской разведки, российский шпион занимал высокий пост в министерстве обороны Франции, сообщает BNR.

«Шпионская деятельность вообще не была прервана», — сказал Бернар Бажоле, бывший директор французской внешней разведки, в документальной передаче на канале France 5.

Шоу посвящено президенту России Владимиру Путину и показывает, что в 2017 году российский шпион занимал руководящую должность у тогдашнего министра обороны Жан-Ива Ле Дриана, который сейчас является министром иностранных дел.

В то время президентом страны был Франсуа Олланд.

«Сценарий достойный самого большого американского сериала, но это реальность», — комментируют французские СМИ.

«До этого мы говорили, что все это закончилось, что не нужно тратить время на несуществующих шпионов, теперь самое главное — борьба с терроризмом», — сказал бывший офицер разведки, подтвердив, что такие страны, как Китай, Россия и США по-прежнему тратят средства разведки.

По словам Ле Дриана, президент России правит посредством «внутреннего авторитаризма», «запугивания» и «контроля».

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