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Російський шпигун працював в Міноборони Франції

Євгеній Подольський

За визнанням колишнього директора французької розвідки, російський шпигун займав високий пост в міністерстві оборони Франції, повідомляє BNR.

«Шпигунська діяльність взагалі не була перервана», – сказав Бернар Бажоле, колишній директор французької зовнішньої розвідки, в документальній передачі на каналі France 5.

Шоу присвячено президенту Росії Володимиру Путіну і показує, що в 2017 році російський шпигун займав керівну посаду у тодішнього міністра оборони Жан-Ів Ле Дріана, який зараз є міністром закордонних справ.

У той час президентом країни був Франсуа Олланд.

«Сценарій гідний найбільшого американського серіалу, але це реальність», – коментують французькі ЗМІ.

«До цього ми говорили, що все це закінчилося, що не потрібно витрачати час на неіснуючих шпигунів, тепер найголовніше – боротьба з тероризмом», – сказав колишній офіцер розвідки, підтвердивши, що такі країни, як Китай, Росія і США як і раніше витрачають кошти розвідки.

За словами Ле Дріана, президент Росії править за допомогою «внутрішнього авторитаризму», «залякування» і «контролю».

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