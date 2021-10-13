Американец продавал военные секреты, спрятанные в бутербродах и жевательную резинку

Инженер-ядерщик ВМС США и его жена-учительница были арестованы после того, как они пытались продать секретные планы подводных лодок представителю иностранного государства, который на самом деле был агентом ФБР под прикрытием, сообщило Министерство юстиции.

Джонатан Тоби, ему 42 года, и его жена Диана, 45 лет, были пойманы в Западной Вирджинии при передаче SD-карты с информацией.

В обвинительном заключении утверждается, что Тоби, который, согласно его странице в LinkedIn, был сотрудником ВМС с 2012 года, более года продавал информацию одном лице — агенту неназванной иностранной державы.

За три дня до ареста супруги договорились оставить SD карты, содержащие секретные схемы атомной подводной лодки. Вместо этого они должны были получить 100 000 долларов в криптовалюте.

Карточки были спрятаны в бутерброде с арахисовым маслом, пачке жевательной резинки и коробке пластырей.

Тебе пытался продать информацию о «важных в военном отношении элементах конструкции, параметры работы и эксплуатационным характеристикам реакторов подводных лодок класса Virginia», говорится в обвинительном заключении.

По словам генерального прокурора Меррика Гарланда, супружескую пару будут судить за сговор с целью передачи иностранному государству информации, связанной с проектированием американских атомных подводных лодок.