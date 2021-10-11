Россия украла формулу вакцины COVID-19? Сенсационные новости в Великобритании

Британская контрразведка сообщила правительству, что у нее есть доказательства того, что российский шпион лично украл у AstraZeneca формулировку вакцины против COVID-19, которая использовалась для создания вакцины Sputnik V в России, сообщает The Sun в понедельник.

Как напоминает «Солнце», в прошлом году контрразведка заявила, что «более 95 процентов». уверен, что хакеры, действующие от имени российских властей, пытались украсть из британских, американских и канадских лабораторий формулы вакцин против COVID-19, которые разрабатывались в то время.

Однако теперь агенты контрразведки уверены, что российский шпион физически украл формулу вакцины у AstraZeneca. Другая газета, Daily Mail, добавляет, что не только ясно, забрал ли шпион документы или флакон с готовым продуктом, который затем контрабандным путем переправили в Россию и скопировали там.

Обе газеты отмечают, что технология вакцины Sputnik V очень похожа на технологию, используемую AstraZeneca, и время объявления о том, что Великобритания начала тестирование на людях и что Россия объявила о разработке вакцины.

23 апреля 2020 года исследователи из Оксфордского университета объявили, что они начинают тестирование вакцины, а неделю спустя компания AstraZeneca, поддерживающая исследования, будет производить и распространять ее, если тесты будут успешными. Между тем, в мае Российский институт эпидемиологии и микробиологии объявил об изобретении вакцины, а 11 августа президент Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире создала эффективную вакцину против Covid-19. Как пишет Daily Mail, это говорит о том, что формула вакцины была украдена во время первых испытаний на людях. Продукт AstraZeneca в Великобритании был одобрен для использования 30 декабря.

Заместитель министра внутренних дел Великобритании Дамиан Хайндс заявил в понедельник, что не может комментировать этот вопрос, но не опроверг сообщения СМИ и сказал: «Можно предположить, что, безусловно, есть зарубежные страны, которые будут постоянно хотеть заполучить конфиденциальную информацию, включая коммерческую тайну, научную и интеллектуальную собственность».