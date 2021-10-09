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Декорация упала и убила актера во время спектакля в «Большом театре»

Глеб Парфененко
Декорация упала и убила актера во время спектакля в

Упавший декор убил актера во время представления в Большом театре во время оперы «Садко».

Несмотря на усилия коллег и спасателей, мужчина скончался.

На территории работают полиция и скорая помощь.

В Большом театре подтвердили смерть актера. «Во время спектакля «Садко» при смене декораций погиб наш коллега», — сообщили в пресс-службе театра. «Спектакль был немедленно остановлен, зрителей попросили покинуть зал». Театр добавил, что «в настоящее время на месте работают следователи, чтобы установить все обстоятельства инцидента».

«Администрация театра предоставляет всю необходимую помощь следственным», — сказали в пресс-службе.

Умер театральный актер Евгений Кулиш, 1983 года рождения.

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