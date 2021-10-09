Декорація впала і вбила актора під час вистави в “Большом театре”

Що впав декор убив актора під час вистави в Великому театрі під час опери «Садко».

Незважаючи на зусилля колег і рятувальників, чоловік помер.

На території працюють поліція і швидка допомога.

У Великому театрі підтвердили смерть актора. “Під час вистави “Садко” при зміні декорацій загинув наш колега”, – повідомили в прес-службі театру. “Спектакль був негайно зупинений, глядачів попросили покинути зал”. Театр додав, що “в даний час на місці працюють слідчі, щоб встановити всі обставини інциденту”.

“Адміністрація театру надає всю необхідну допомогу слідчим”, – сказали в прес-службі.

Помер театральний актор Євген Куліш, 1983 року народження.