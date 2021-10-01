Скандал в ВОЗ сотрудники насиловали женщин в Конго во время вспышки Эбола

Более 80 предполагаемых случаев сексуального насилия в период, когда Всемирная организация здравоохранения помогала Демократической Республике Конго справиться с эпидемией Эбола. Двадцать одному из этих сотрудников теперь предъявлены обвинения. Это было установлено независимой комиссией, сообщает «Болгария ON AIR».

Расследование, проведенное Associated Press, показало, что высшее руководство ВОЗ были проинформированы о нарушении в 2019 году, но не прекратило эти случаи, даже повысило в должности одного из причастных к этому сотрудников.

«Это больше разоблачения сексуального насилия, совершенного во время инициативы ООН», — цитирует Independent Полу Донован, которая возглавляет Кампанию за прекращение сексуальной эксплуатации.

Малик Кулибали, который является одним из членов комитета, сказал, что было выявлено девять случаев изнасилования. Опрошенные женщины рассказали, что преступники не использовали средства защиты, и среди них были беременные женщины. Некоторые жертвы говорили, что насильники заставляли их делать аборт.

Самой молодой жертве было 13 лет. Она рассказала, что в апреле 2019 водитель ВОЗ остановился на обочине дороги в Мангин, где она продавала телефонные карточки, и предложил подвезти ее к дому. Вместо этого он отвез ее в гостиницу, где изнасиловал.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрежесус назвал отчет «болезненным» прочтением. Он добавил, что четыре человека были уволены, а двое отправлены в неоплачиваемый отпуск.

В отчете комиссии говорится о самом масштабном сексуальном насилии с участием учреждения ООН за последние годы.