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Міжнародні організаціїООН

Скандал в ВООЗ: співробітники гвалтували жінок в Конго під час спалаху Ебола

Їх молодшій жертві було всього 13 років

Гліб Парфененко
Скандал в ВООЗ: співробітники гвалтували жінок в Конго під час спалаху Ебола

Більше 80 передбачуваних випадків сексуального насильства в період, коли Всесвітня організація охорони здоров’я допомагала Демократичній Республіці Конго впоратися з епідемією Ебола. Двадцять одному з цих співробітників тепер пред’явлені звинувачення. Це було встановлено незалежною комісією, повідомляє “Болгарія ON AIR”.

Розслідування, проведене Associated Press, показало, що вище керівництво ВООЗ було проінформовано про порушення в 2019 році, але не припинило ці випадки, навіть підвищило на посаді одного з причетних до цього співробітників.

“Це найбільше викриття сексуального насильства, вчиненого під час ініціативи ООН”, – цитує Independent Полу Донован, яка очолює Кампанію за припинення сексуальної експлуатації.

Малик Кулібалі, який є одним з членів комітету, сказав, що було виявлено дев’ять випадків зґвалтування. Опитані жінки розповіли, що злочинці не використовували засоби захисту, і серед них були вагітні жінки. Деякі жертви говорили, що гвалтівники змушували їх робити аборт.

Наймолодшій жертві було 13 років. Вона розповіла, що в квітні 2019 року водій ВООЗ зупинився на узбіччі дороги в Мангін, де вона продавала телефонні картки, і запропонував підвезти її до свого будинку. Замість цього він відвіз її в готель, де згвалтував.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрежесус назвав звіт “болючим” прочитанням. Він додав, що чотири людини були звільнені, а двоє відправлені в неоплачувану відпустку.

У звіті комісії йдеться про наймасштабнішому сексуальному насильстві за участю установи ООН за останні роки.

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