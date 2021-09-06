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Лидер талибов встретился с заместителем генерального секретаря ООН

Глеб Парфененко
Лидер талибов встретился с заместителем генерального секретаря ООН
BGNES

Лидер политического крыла талибов, захвативший власть в Афганистане, мулла Абдул Гани Барадар встретился в Кабуле с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитс. Об этом сообщил сегодня на своей странице в Twitter представитель радикалов движения «Талибан» Мохамед Наим.

По словам представителя талибов, Гриффитс «пообещал продолжить сотрудничество и помочь народу Афганистана».

Дипломат также заверил, что «на предстоящей встрече стран-доноров будут приложены дополнительные усилия для привлечения помощи» для этой страны.

«В свою очередь Исламский Эмират Афганистан (самопровозглашенное название, данное стране талибами) продемонстрировал готовность развивать всестороннее сотрудничество с ООН», — подчеркнул Наим.

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