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Лідер талібів зустрівся з заступником генерального секретаря ООН

Гліб Парфененко
Лідер талібів зустрівся з заступником генерального секретаря ООН
BGNES

Лідер політичного крила талібів, який захопив владу в Афганістані, мулла Абдул Гані Барадар зустрівся в Кабулі з заступником генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартіном Гріффітс. Про це повідомив сьогодні на своїй сторінці в Twitter представник радикалів руху «Талібан» Мохамед Наїм.

За словами представника талібів, Гріффітс «пообіцяв продовжити співпрацю і допомогти народу Афганістану».

Дипломат також запевнив, що «на майбутній зустрічі країн-донорів буде докладено додаткові зусилля для залучення допомоги» для цієї країни.

«У свою чергу Ісламський Емірат Афганістан (самопроголошену назва, дана країні талібами) продемонстрував готовність розвивати всебічне співробітництво з ООН», – підкреслив Наїм.

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