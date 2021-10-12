«Экономический кризис огромен». ООН обеспокоена ухудшением ситуации в Ливане

Организация Объединенных Наций обеспокоена неуклонно ухудшающейся экономической ситуацией в Ливане. Всемирная программа питания заявляет, что в ближайшее время число голодающих в стране может быстро увеличиться. Кризис в Ливане, когда-то одной из самых богатых стран в своем регионе, считается одной из самых серьезных экономических катастроф в мире.

Всемирная программа питания сообщает, что цены на продукты питания в Ливане выросли более чем на 600 процентов за последние два года. ООН поддерживает каждого четвертого ливанца, который не может позволить себе покупать еду. Также подсчитано, что половина населения страны живет за чертой бедности.

В Ливане наблюдается нехватка топлива, и водители по несколько часов ждут в очередях нормированного бензина для заправки автомобилей. В Бейруте многие электросети закрыты, а это означает, что нет электричества в домах, но также в офисах и больницах. Только у тех, у кого есть топливо для генераторов, есть энергия.

В выходные по всей стране не было электричества, потому что на двух крупнейших электростанциях закончилось топливо. В то же время на юге страны в результате сильного пожара были уничтожены топливные баки.

Экономический кризис в Ливане длился два года, когда рухнул валютный рынок. Ситуация усугубилась пандемией коронавируса и массовой вспышкой болезни в порту Бейрута. Ливанцы также обвиняют политиков в том, что вездесущая коррупция властей способствовала кризису.