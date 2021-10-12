«Економічна криза величезна». ООН стурбована погіршенням ситуації в Лівані

Організація Об’єднаних Націй стурбована неухильно погіршенням економічної ситуації в Лівані. Всесвітня програма харчування заявляє, що найближчим часом число голодуючих в країні може швидко збільшитися. Криза в Лівані, колись однієї з найбагатших країн у своєму регіоні, вважається однією з найсерйозніших економічних катастроф в світі.

Всесвітня програма харчування повідомляє, що ціни на продукти харчування в Лівані виросли більш ніж на 600 відсотків за останні два роки. ООН підтримує кожного четвертого ліванця, який не може дозволити собі купувати їжу. Також підраховано, що половина населення країни живе за межею бідності.

У Лівані спостерігається нестача палива, і водії по кілька годин чекають у чергах нормованого бензину для заправки автомобілів. У Бейруті багато електромережі закриті, а це означає, що немає електрики в будинках, але також в офісах і лікарнях. Тільки у тих, у кого є паливо для генераторів, є енергія.

У вихідні по всій країні не було електрики, тому що на двох найбільших електростанціях закінчилося паливо. У той же час на півдні країни в результаті сильної пожежі були знищені паливні баки.

Економічна криза в Лівані тривав два роки, коли звалився валютний ринок. Ситуація ускладнилася пандемією коронавируса і масової спалахом хвороби в порту Бейрута. Ліванці також звинувачують політиків у тому, що всюдисуща корупція влади сприяла кризі.