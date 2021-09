Всемирная выставка в Дубае изменила правила для посетителей

Посетителей всемирной выставки «ЭКСПО-2020», стартующей 1 октября 2021 года в Дубае, обяжут предъявлять на входе сертификаты о вакцинации против COVID-19 или отрицательные результаты ПЦР-тестирования на коронавирус.

При этом срок годности ПЦР-тестов будет составлять 72 часа. Организаторами будут признаваться любые иностранные вакцины, одобренные властями ОАЭ. Посетители, не прошедшие вакцинацию, смогут пройти ПЦР-тестирование в скрининговом центре по соседству с выставочным городком «ЭКСПО-2020».

При предъявлении билета или абонемента на выставку тестирование будет бесплатным. Организаторы выставки также заявили, что развернут сеть пунктов тестирования по всему городу (список пунктов можно будет найти на официальном сайте выставки).

Как отметили в оргкомитете, вакцинация является обязательной для всего персонала выставки, включая международных участников, волонтеров и подрядчиков. В период проведения выставки будет продолжать действовать правило социального дистанцирования (не менее двух метров), все посетители будут носить маски – как в помещении, так и на улице.

Напомним, входные билеты на «ЭКСПО-2020» поступили в продажу еще в июле 2021 года. Стоимость одноразового взрослого билета составляет 95 дирхамов (US$ 26). Кроме того, посетителям доступны абонементы сроком на 1 месяц (их цена составит 195 дирхамов, или US$ 53) и на весь период работы выставки – с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. Стоимость шестимесячных абонементов – 495 дирхамов, или US$ 136.

Посетители в возрасте до 18 лет, студенты, а также люди с особыми потребностями могут проходить на площадку “ЭКСПО-2020” бесплатно, а сопровождающие их взрослые получат скидку 50% на входные билеты. Билеты можно будет приобрести на официальном сайте мероприятия expo2020dubai.com.

В стоимость билетов входит доступ во все павильоны, а также на мероприятия культурной программы выставки. Как сообщалось ранее, на площадке «ЭКСПО-2020» будет проходить до 60 живых мероприятий в день, включая музыкальные, танцевальные, национальные, праздничные и образовательные.

Билеты также можно приобрести у более чем 2500 авторизованных реселлеров, включая онлайн-турагентов, туроператоров, отели и авиакомпании в 100 странах мира.