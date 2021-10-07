С 10 октября граждане Израиля смогут посещать ОАЭ без визы

Граждане Израиля смогут посещать Объединенные Арабские Эмираты без предварительного оформления въездной визы с 10 октября 2021 года, сообщила министр внутренних дел еврейского государства Аелет Шакед во время визита в ОАЭ.

Министр отметила, что соглашение об отмене визового режима является двусторонним, и уточнила, что Израиль может начать принимать международных туристов уже в ноябре 2021 года, если уровень заболеваемости COVID-19 продолжит снижаться.

Стоит отметить, что 4 октября состоялось официальное открытие национального павильона Израиля на всемирной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае. В павильоне представлены технологии в сфере сельского хозяйства, кибернетики, медицинского оборудования и высоких технологий. Ожидается, что за полгода его посетит более 15 млн человек.

Открыл павильон министр туризма Израиля Константин Развозов, который также встретился с местными коллегами – министрами туризма эмиратов Абу-Даби и Дубай, владельцами авиакомпаний и большими эмиратскими турагентствами с целью продвижения вопросов двустороннего туризма.

15 сентября 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехстороннюю сделку назвали на Западе «Соглашениями Авраама». Затем о нормализации отношений с Израилем объявили Судан и Марокко. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.