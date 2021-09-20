Дубай снимает ограничения на поездки накануне Dubai Expo

На Dubai Expo все готово, чтобы приветствовать гостей со всего мира. Но как насчет протоколов путешествия COVID в ОАЭ? Согласно последним сообщениям, ОАЭ ослабили правила въезда в связи с COVID для путешественников из Украины, России, Индии и многих других стран. Выставка начнется с 1 октября и продлится до 31 марта 2022 года.

По словам посла ОАЭ в Индии д-ра Ахмеда Албания, индийские путешественники с туристической или рабочей визе смогут въехать в ОАЭ без особых ограничений при этот период времени.

Кроме того, ОАЭ даже ввели механизм выдачи виз тем, кто хочет посетить выставку Dubai Expo. Ожидается, что выставку Dubai Expo посетят около 25 миллионов человек, так как в ней участвуют более 180 стран. Посол также сообщил, что при проведении Dubai Expo совпадает с 50-летием ОАЭ.

ОАЭ также сняли другие ограничения на въезд полностью вакцинированных жителей с 12 сентября. ОАЭ также позволили путешественникам из Индии, Бангладеш, Намибии, Вьетнама, Уганды, Сьерра-Леоне, Южной Африки, Нигерии, Шри-Ланки, Пакистана и других.

Выставка Dubai Expo должна была состояться в 2020 году, но была отложена из-за пандемии. Выставка, которая стартует с 1 октября, привлечет посетителей и представителей СМИ со всего мира. Она будет проходить в выставочном центре Дубая.