«ЕКСПО-2020» змінює правила допуску відвідувачів

Відвідувачів всесвітньої виставки «ЕКСПО-2020», що стартує 1 жовтня 2021 року в Дубай, зобов’яжуть пред’являти на вході сертифікати про вакцинації проти COVID-19 або негативні результати ПЛР-тестування на коронавірус.

При цьому термін придатності ПЛР-тестів буде складати 72 години. Організаторами будуть визнаватися будь-які іноземні вакцини, схвалені владою ОАЕ. Відвідувачі, які не пройшли вакцинацію, зможуть пройти ПЛР-тестування в скринінговому центрі по сусідству з виставковим містечком «ЕКСПО-2020».

При пред’явленні квитка або абонемента на виставку тестування буде безкоштовним. Організатори виставки також заявили, що розгорнуть мережу пунктів тестування по всьому місту (список пунктів можна буде знайти на офіційному сайті виставки).

Як відзначили в оргкомітеті, вакцинація є обов’язковою для всього персоналу виставки, включаючи міжнародних учасників, волонтерів і підрядників. В період проведення виставки буде продовжувати діяти правило соціального дистанціювання (не менше двох метрів), всі відвідувачі будуть носити маски – як в приміщенні, так і на вулиці.

Нагадаємо, вхідні квитки на «ЕКСПО-2020» надійшли в продаж ще в липні 2021 року. Вартість одноразового дорослого квитка становить 95 дирхамів (US $ 26). Крім того, відвідувачам доступні абонементи терміном на 1 місяць (їх ціна складе 195 дирхамів, або US $ 53) і на весь період роботи виставки – з 1 жовтня 2021 року по 31 березня 2022 року. Вартість шестимісячних абонементів – 495 дирхамів, або US $ 136.

Відвідувачі у віці до 18 років, студенти, а також люди з особливими потребами можуть проходити на майданчик “ЕКСПО-2020” безкоштовно, а супроводжуючі їх дорослі отримають знижку 50% на вхідні квитки. Квитки можна буде придбати на офіційному сайті заходу expo2020dubai.com.

У вартість квитків входить доступ в усі павільйони, а також на заходи культурної програми виставки. Як повідомлялося раніше, на майданчику «ЕКСПО-2020» буде проходити до 60 живих заходів в день, включаючи музичні, танцювальні, національні, святкові та освітні.

Квитки також можна придбати у більш ніж 2500 авторизованих реселерів, включаючи онлайн-турагентів, туроператорів, готелі і авіакомпанії в 100 країнах світу.