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Планируете посетить ОАЭ? Остерегайтесь мошенников, предупреждает посольство ОАЭ

Глеб Парфененко
ПлануєтеПланируете посетить ОАЭ? Остерегайтесь мошенников, предупреждает посольство ОАЭ відвідати ОАЕ? Остерігайтеся шахраїв, попереджає посольство ОАЕ
iStock

Планируете ли вы посетить Объединенные Арабские Эмираты? Если так, то остерегайтесь писем об утверждении рейсов, которые сейчас отправляют мошенники. Ссылаясь на это, посольство ОАЭ в Нью-Дели предупредило индийских эмигрантов, которые намерены вернуться в ОАЭ, против поддельных писем с подтверждением полета , которые отправляются мошенниками.

Посольство ОАЭ в своем твите также призвал всех своих посетителей и клиентов быть осторожными при планировании своего визита и призвал их посетить его официальный сайт для получения любой необходимой информации и упоминаний. Посольство также добавил: «Пожалуйста, избегайте посещения подозрительных сайтов. @UAEembassyIndia не несет ответственности за любые убытки ».

Сообщение от посольства поступило в то время, когда ОАЭ недавно объявили, что теперь они позволят возвращения тем, кто был полностью вакцинирован с помощью одобренных ВОЗ прививок COVID-19 и имеет действующие визы и вид на жительство из 15 стран, включая Индию. Что касается деталей о требованиях к прибытия, Национальное управление по чрезвычайным ситуациям и стихийных бедствий ОАЭ (NCEMA) добавил, что пассажиры могут подать заявку через веб-сайт Федерального управления по вопросам личности и гражданства (ICA) и заполнить заявку на вакцинацию, чтобы получить все необходимы. разрешения в дополнение к предъявления утвержденного сертификата о вакцинации при отъезде в ОАЭ.

Поскольку Dubai Expo 2020 официально откроется менее чем через три недели, ICA и NCEMA также объявили, что заявки на туристические визы теперь будут открыты для людей из всех стран при условии, что они полностью вакцинированы одним из одобренных ВОЗ COVID-19 вакцин.

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