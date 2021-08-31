Из-за глобального потепления жизни в Персидском заливе может стать невозможным

В Дубай, где жара сопровождается высокой влажностью, многие местные жители и иностранцы пытаются спастись от палящих летних температур. Остальные проводят время в комнатах с кондиционерами и рассчитывают на то, что целый батальон курьеров будет выходить на улицу как можно реже.

«И ситуация, похоже, становится все более критической. По мере потепления климата «уровень теплового стресса значительно возрастет» в ряде городов Персидского залива », — сказал Ельфатих Ельтахир, профессор гидрологии и климата Массачусетского технологического института.

К концу этого века сочетание повышения температуры — выше 50 градусов и влажности может вызвать у некоторых селах случаи «теплового стресса, несовместимого с жизнью» людей, сказал ученый AFP.

Находясь под непосредственным влиянием этого развития, Объединенные Арабские Эмираты приступили к осуществлению стратегической экологической программы, которая предусматривает, в частности, увеличение доли чистой энергии с 25 до 50 процентов к 2050 году и сокращение углеродного следа при производстве электроэнергии на 70 процентов.

«Эта тема вызывает все больший интерес в Эмиратах, но мы все еще ждем, когда крупные компании серьезно отнесутся к этому вопросу», — сказал AFP Танзид Алам, директор Art Matters Consulting, консалтинговой фирмы по экологическим вопросам, расположенной в Дубай.

В течение многих лет в Эмираты отправляли самолеты, чтобы засеять облака реагентами, вызывающими дождь. Вскоре для этой цели могут быть использованы дроны.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата предусматривает в отчете, опубликованном в начале августа, что доиндустриальный порог потепления в +1,5 градуса будет достигнута примерно в 2030 году — на десять лет раньше, чем прогнозировалось ранее, что грозит человечеству «новыми беспрецедентными бедствиями».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что доклад должен «вызвать сигнал о прекращении» ископаемого топлива.

Страны Персидского залива, которые сильно зависят от использования углеводородного топлива, уже давно критикуют в прессе за их отношение к окружающей среде, но в последние годы они предприняли усилия, чтобы изменить свое поведение, чтобы восстановить свой международный имидж и диверсифицировать свою деятельность экономики.

Эмират Абу-Даби, например, построил солнечную электростанцию ​​и представил ее как одну из крупнейших на планете.

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер сырой нефти, начинает далеко реформы по диверсификации экономики и объявила о ряде крупномасштабных проектов с экологической направленностью, в том числе с использованием солнечной энергии.