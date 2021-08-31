Через глобальне потепління життя в Перській затоці може стати неможливим

У Дубай, де спека супроводжується високою вологістю, багато місцевих жителів і іноземці намагаються врятуватися від палючих літніх температур. Решта проводять час в кімнатах з кондиціонерами і розраховують на те, що цілий батальйон кур’єрів буде виходити на вулицю якомога рідше.

«І ситуація, схоже, стає все більш критичною. У міру потепління клімату «рівень теплового стресу значно зросте» в ряді міст Перської затоки», – сказав Ельфатіх Ельтахір, професор гідрології і клімату Массачусетського технологічного інституту.

До кінця цього століття поєднання підвищення температури – вище 50 градусів і вологості може викликати в деяких селах випадки «теплового стресу, несумісного з життям» людей, сказав учений AFP.

Перебуваючи під безпосереднім впливом цього розвитку, Об’єднані Арабські Емірати приступили до здійснення стратегічної екологічної програми, яка передбачає, зокрема, збільшення частки чистої енергії з 25 до 50 відсотків до 2050 року і скорочення вуглецевого сліду при виробництві електроенергії на 70 відсотків.

«Ця тема викликає все більший інтерес в Еміратах, але ми все ще чекаємо, коли великі компанії серйозно поставляться до цього питання», – сказав AFP Танзід Алам, директор Art Matters Consulting, консалтингової фірми з екологічних питань, розташованої в Дубай.

Протягом багатьох років в Емірати відправляли літаки, щоб засіяти хмари реагентами, що викликають дощ. Незабаром для цієї мети можуть бути використані дрони.

Міжурядова група експертів зі зміни клімату передбачає в звіті, опублікованому на початку серпня, що доіндустріальний поріг потепління в +1,5 градуса буде досягнуто приблизно в 2030 році – на десять років раніше, ніж прогнозувалося раніше, що загрожує людству «новими безпрецедентними лихами».

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що доповідь повинна “викликати сигнал про припинення” викопного палива.

Країни Перської затоки, які сильно залежать від використання вуглеводневого палива, вже давно критикують в пресі за їхнє ставлення до навколишнього середовища, але в останні роки вони зробили зусилля, щоб змінити свою поведінку, щоб відновити свій міжнародний імідж і диверсифікувати свою діяльність економіки.

Емірат Абу-Дабі, наприклад, побудував сонячну електростанцію і представив її як одну з найбільших на планеті.

Саудівська Аравія, найбільший в світі експортер сирої нафти, починає далекосяжні реформи по диверсифікації економіки і оголосила про низку великомасштабних проектів з екологічною спрямованістю, в тому числі з використанням сонячної енергії.