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Украина планирует заключить безвизовых с Республикой Маврикий

Евгений Подольский

26 августа Кабинет Министров Украины одобрил распоряжение «О подписании Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Маврикий о взаимной отмене визовых требований», которое подготовило Министерство иностранных дел Украины, сообщает МИД Украины.

Это первый шаг к введению безвизового режима, после которого Украина и Маврикий должны подписать соглашение и провести ряд внутригосударственных процедур.

«Мы работаем над дальнейшим расширением свободы путешествий для Украинской», — заметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Проект Соглашения предусматривает введение безвизового режима для взаимных поездок граждан Украины и Республики Маврикий сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Заключение безвизовых позволит интенсифицировать межчеловеческие контакты и дополнительно развить партнерские отношения с Республикой Маврикий. МИД продолжает системно работать над расширением свободы путешествий для Украинской, что является важным элементом Стратегии внешней политики Украины.

Справка: сейчас между Украиной и Маврикием действует визовый режим (кроме безвизовых туристических поездок для граждан Украины). Сейчас граждане Республики Маврикий оформляют визы для въезда в Украину в заграничных дипломатических учреждениях Украины и в электронном виде (e-Виза). Граждане Украины для посещения Республики Маврикий должны оформить маврикийская визу (кроме граждан, путешествующих с туристической целью и имеют право безвизового пребывания до 90 дней в соответствии с односторонним решением Республики Маврикий 2017 года).

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