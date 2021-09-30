Некоторые страны ЕС хотят вернуть визы для албанцев, молдаван, украинцев и сербов

Правительства Германии, Франции и Италии добиваются от институтов ЕС пересмотра соглашений о либерализации визового режима по меньшей мере с четырьмя европейскими третьими странами, ссылаясь на предполагаемые злоупотребления этими соглашениями со стороны их граждан.

Согласно внутреннему документу ЕС, с которым ознакомилось Радио Свободная Европа (РСЕ/РС), Германия, Франция и Италия изучают возможность повторного введения обязательства получать визу до въезда на свою территорию для путешественников из Албании, Молдовы, Украины и Сербии в связи с ростом числа «правонарушений, связанных с несанкционированным пребыванием».

В документе, датированном 27 сентября, в числе основных правонарушений, совершаемых гражданами этих стран, названы незаконное проживание и необоснованные просьбы о предоставлении убежища.

Еще в августе этого года SchengenVisaInfo.com сообщал о четвертом отчете Комиссии ЕС по мониторингу безвизового режима между ЕС и пятью странами Западных Балкан — Албанией, Боснией и Герцеговиной, Северной Македонией, Черногорией и Сербией — и тремя странами Восточного партнерства — Грузией, Молдовой и Украиной.

В отчете сделан вывод, что все семь стран добились заметного прогресса в выполнении рекомендаций прошлого года, чтобы продолжать соответствовать требованиям соглашений о либерализации визового режима, но, тем не менее, остаются области, где необходимы дальнейшие усилия.

В частности, в отчете отмечается, что эти страны должны «активизировать свои усилия в управлении миграцией и предоставлением убежища, а также в борьбе с коррупцией и организованной преступностью».

Данные Европейского бюро по предоставлению убежища (EASO) показывают, что в июле граждане ряда стран Восточного партнерства и некоторых стран Западных Балкан подали больше заявлений о предоставлении убежища в странах ЕС+, чем в предыдущем месяце.

Данные показывают, что офисы по предоставлению убежища по всему ЕС получили в общей сложности 180 заявлений от граждан Северной Македонии, что на 117% больше, чем в прошлом году. Граждане других стран Западных Балкан и Восточного партнерства также подали больше заявлений, следующим образом:

албанцы (980, рост на 56 процентов по сравнению с июнем)

армяне (170, + 11 процентов)

белорусы (390, + 54 процента)

косовары (200, + 12 процентов)

молдаване (880, + 74 процента)

Первые албанцы и боснийцы совершили безвизовые поездки в страны Шенгенской зоны 15 декабря 2010 года.

На сегодняшний день насчитывается более 60 стран, не входящих в ЕС, граждане которых пользуются безвизовым режимом въезда в страны ЕС. Граждане этих стран могут въезжать в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение любых шести месяцев без необходимости предварительного получения визы в целях туризма и бизнеса.