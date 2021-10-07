Комиссия ЕС поддержит безвизовый въезд в Шенгенскую зону для граждан Турции

Комиссия Европейского Союза намерена поддержать безвизовый въезд в 26 стран Шенгенской зоны для владельцев турецких биометрических паспортов, сообщили BBC источники в Комиссии.

Хотя Би-би-си не дает никаких подробностей по этому вопросу, 30 сентября сайт SchengenVisaInfo.com сообщил, что вопрос о либерализации визового режима для граждан Турции будет вновь поднят в октябре, когда состоится встреча официальных лиц Турции и ЕС.

По словам заместителя министра иностранных дел Турции Фарука Каймакчи, помимо либерализации визового режима, стороны также обсудят вопросы миграции, внутренних дел и безопасности.

Процесс предоставления турецким гражданам возможности безвизового въезда в страны Шенгенской зоны начался в конце 2013 года после подписания соглашения о реадмиссии между ЕС и Турцией. Процесс еще не завершен, поскольку Турция не выполнила пять из 72 критериев, перечисленных в дорожной карте по либерализации визового режима.

На данный момент остаются невыполненными следующие пять критериев:

борьба с коррупцией

соблюдение законодательства о защите персональных данных в соответствии со стандартами ЕС

заключение соглашения об оперативном сотрудничестве с Европолом

предложение эффективного судебного сотрудничества государствам-членам в уголовных делах

пересмотр законодательства и практики борьбы с терроризмом в соответствии со стандартами ЕС.

В марте 2016 года главы стран ЕС и Турции достигли соглашения о прекращении нелегальной миграции из Турции в Грецию, которое предусматривало, что Турция принимает обратно в Грецию мигрантов, покинувших ее территорию.

В рамках соглашения ЕС пообещал Турции ускорить процесс либерализации визового режима «с целью отмены визовых требований для турецких граждан не позднее конца июня 2016 года».

Пока этого не произошло, и ЕС часто обвиняют в невыполнении своей части соглашения. Только на этой неделе греческий политик Нотис Митарачи прокомментировал этот вопрос, призвав ЕС сдержать свое слово.

«ЕС также дал обещания Турции в отношении либерализации визового режима и торговли, и он должен выполнять эти обязательства. И мы ожидаем, что Турция выполнит то, о чем договорились», — сказал Митарачи немецкой газете Die Welt.

Помимо вопроса о либерализации визового режима, турецкие власти также обвиняют ЕС в том, что он не предоставил Турции помощь в размере 6 млрд. евро (7 млрд. долларов) на решение миграционной ситуации, что также было частью соглашения.