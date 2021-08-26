Україна планує укласти безвіз із Республікою Маврикій

26 серпня Кабінет Міністрів України схвалив розпорядження «Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Маврикій про взаємне скасування візових вимог», яке підготувало Міністерство закордонних справ України, повідомляє МЗС України.

Це перший крок до запровадження безвізового режиму, після якого Україна та Маврикій мають підписати угоду та провести низку внутрішньодержавних процедур.

“Ми працюємо над подальшим розширенням свободи подорожей для українців” – зауважив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Проєкт Угоди передбачає запровадження безвізового режиму для взаємних поїздок громадян України та Республіки Маврикій строком до 90 днів протягом 180 днів.

Укладення безвізу дозволить інтенсифікувати міжлюдські контакти і додатково розвинути партнерські відносини з Республікою Маврикій. МЗС продовжує системно працювати над розширенням свободи подорожей для українців, що є важливим елементом Стратегії зовнішньої політики України.

Довідково: нині між Україною і Маврикієм діє візовий режим (крім безвізових туристичних поїздок для громадян України). Нині громадяни Республіки Маврикій оформлюють візи для в’їзду в Україну в закордонних дипломатичних установах України та в електронному вигляді (е-Віза). Громадяни України для відвідання Республіки Маврикій мають оформити маврикійську візу (крім громадян, які подорожують із туристичною метою і мають право безвізового перебування до 90 днів згідно з одностороннім рішенням Республіки Маврикій 2017 року).