Турция и ЕС обсудят процесс либерализации визового режима

Процесс либерализации визового режима Турции снова будет вынесен на обсуждение, так как в течение следующего месяца власти Турции и официальные лица Европейского Союза вновь встретятся для обсуждения этого процесса, а также других приоритетных тем, таких как миграция, внутренние дела и безопасность.

Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Турции Фарук Каймакчи.

По его словам, безвизовый режим между Турцией и странами ЕС позволит более 20 миллионам граждан Турции посещать европейские страны с туристическими целями и участвовать в других секторах экономики европейских стран, таких как сфера услуг, бизнес и транспорт.

«Мы также проанализируем, можем ли мы привнести новый взгляд на миграционный вопрос между Турцией и ЕС», — отметил Каймакджи, подчеркнув, что предоставление средств мигрантам и беженцам в Турции не решает проблему.

В связи с этим вопросом ранее в этом месяце Каймакджи заявил, что «членство Турции в ЕС — это не фикция, а стратегическое видение, и вступление в ЕС будет наиболее выгодным, когда кандидат на участие в переговорах Турция выполнит объективные критерии членства».

16 декабря 2013 года был запущен диалог по либерализации визового режима между ЕС и Турцией, после подписания соглашения о реадмиссии между ЕС и Турцией.

Процесс либерализации визового режима направлен на отмену визовых требований для граждан Турции и разрешение им путешествовать в страны Шенгенской зоны на короткий срок, а именно до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Для того чтобы завершить этот процесс, власти Турции постоянно пытаются выполнить требования Европейской комиссии, однако процесс еще не завершен.

В прошлом году министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что ЕС должен будет отменить визовые требования для турецких граждан, которые планируют посетить страны ЕС, если они хотят, чтобы ситуация с беженцами и мигрантами на турецко-греческой границе была разрешена.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что процесс либерализации визового режима со странами Шенгенской зоны является одним из главных приоритетов страны.

Турция является домом для более чем пяти миллионов беженцев, особенно после начала гражданской войны в Сирии в 2011 году. Однако вопрос миграции и беженцев вызвал множество дискуссий среди властей Турции.