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Украина

Пытки и чудовищность педофилии: Очевидцы рассказывают, что русские делали в Буче

Евгений Подольский

Выявляются и другие преступления, совершенные российской армией. Очевидцы из Бучи рассказывают журналистам, что происходило в селе под Киевом во время оккупации. — Недалеко отсюда были люди, которых пытали. Их глаза были завязаны, а руки связаны. Сначала их пытали, а потом расстреляли, говорят свидетели.

Последующие открытия и информация, предоставленная журналистами, не оставляют сомнений в военных преступлениях, совершенных русскими. Би-би-си сообщает, что в деревне недалеко от Бучи русские убили старосту деревни, его жену и их сына, а тела бросили в неглубокую могилу.

Свидетели из самой Бучи рассказывают о том, что произошло, когда русские были в городе. — Недалеко отсюда были люди, которых пытали. Их глаза были завязаны, а руки связаны. Сначала их пытали, а потом расстреляли. Они погибли не случайно, в результате какого-то взрыва, их убили намеренно. Речь идет о ситуациях, когда мужа убивают на глазах у жены, — сказал приходской священник из Бучи Андрей в интервью общественному португальскому телевидению.

Массовое убийство в Буче

До сих пор не менее 280 тел украинцев, убитых русскими, захоронены в братских могилах в братских могилах в Буче. Украинская прокуратура утверждает, что от рук российских военных погибло более 400 человек.

Преступления в городах Буча, Ирпень и Гостомель под Киевом вскрылись за несколько дней, то есть с тех пор, как оттуда ушли русские. Украинская прокуратура уже начала расследование по этому поводу, но украинские власти хотят, чтобы международная комиссия расследовала все случаи геноцида, совершенные россиянами.

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