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Україна

Катування та жахливість педофілії: Очевидці розповідають, що росіяни робили у Бучі

Євгеній Подольський

Виявляються й інші злочини, вчинені російською армією. Очевидці із Бучі розповідають журналістам, що відбувалося у селі під Києвом під час окупації. – Недалеко звідси були люди, яких катували. Їхні очі були зав’язані, а руки пов’язані. Спочатку їх катували, а потім розстріляли, кажуть свідки.

Наступні відкриття та інформація, надана журналістами, не залишають сумнівів у військових злочинах, скоєних росіянами. Бі-бі-сі повідомляє, що в селі недалеко від Бучі росіяни вбили старосту села, його дружину та їхнього сина, а тіла кинули в неглибоку могилу.

Свідки із самої Бучі розповідають про те, що сталося, коли росіяни були у місті. – Недалеко звідси були люди, яких катували. Їхні очі були зав’язані, а руки пов’язані. Спершу їх катували, а потім розстріляли. Вони загинули не випадково, внаслідок якогось вибуху їх убили навмисно. Йдеться про ситуації, коли чоловіка вбивають на очах у дружини, – сказав парафіяльний священик із Бучі Андрій в інтерв’ю громадському португальському телебаченню.

Масове вбивство у Бучі

Досі не менше 280 тіл українців, убитих росіянами, поховані у братських могилах у братських могилах в Бучі. Українська прокуратура стверджує, що від рук російських військових загинуло понад 400 людей.

Злочини в містах Буча, Ірпінь та Гостомель під Києвом розкрилися за кілька днів, тобто з того часу, як звідти пішли росіяни. Українська прокуратура вже розпочала розслідування з цього приводу, але українська влада хоче, щоб міжнародна комісія розслідувала всі випадки геноциду, скоєні росіянами.

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