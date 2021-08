Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Украину с Днем независимости.

Грузия и Украина прошли одинаковый путь к свободе, и две страны вместе пройдут путь в Европу, отмечает Саломе Зурабишвили.

«Через 30 лет после провозглашения независимости Украины я хочу поздравить президента Украины Зеленского и украинский народ с Днем независимости. Грузия и Украина прошли одинаковый к свободе, и вместе мы пойдем по нашему будущему пути в Европу », — написала Саломе Зурабишвили в социальной сети« Твиттер ».

30 years after Ukraine’s Declaration of Independence, I want to wish @ZelenskyyUa and the Ukrainian people a very happy Independence Day. #Georgia and #Ukraine both went through a similar road to freedom and we will walk together on our future path toward Europe. 🇬🇪🇺🇦

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) August 24, 2021