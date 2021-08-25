ГоловнаГРУЗІЯПрезидент Грузії Саломе Зурабішвілі привітала Україну з Днем незалежності
ГРУЗІЯУКРАЇНА

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі привітала Україну з Днем незалежності

Гліб Парфененко
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі привітала Україну з Днем незалежності

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі привітала Україну з Днем незалежності.

Грузія і Україна пройшли однаковий шлях до свободи, і дві країни разом пройдуть шлях до Європи, відзначає Саломе Зурабішвілі.

«Через 30 років після проголошення незалежності України я хочу привітати президента України Зеленського і український народ з Днем незалежності. Грузія і Україна пройшли однаковий до свободи, і разом ми підемо по нашому майбутньому шляху до Європи», – написала Саломе Зурабішвілі в соціальній мережі «Твіттер».

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпогодавакцинаПравила в'їздупожежаТалібанземлетрус

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International