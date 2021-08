Президент Грузії Саломе Зурабішвілі привітала Україну з Днем незалежності.

Грузія і Україна пройшли однаковий шлях до свободи, і дві країни разом пройдуть шлях до Європи, відзначає Саломе Зурабішвілі.

«Через 30 років після проголошення незалежності України я хочу привітати президента України Зеленського і український народ з Днем незалежності. Грузія і Україна пройшли однаковий до свободи, і разом ми підемо по нашому майбутньому шляху до Європи», – написала Саломе Зурабішвілі в соціальній мережі «Твіттер».

30 years after Ukraine’s Declaration of Independence, I want to wish @ZelenskyyUa and the Ukrainian people a very happy Independence Day. #Georgia and #Ukraine both went through a similar road to freedom and we will walk together on our future path toward Europe. 🇬🇪🇺🇦

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) August 24, 2021