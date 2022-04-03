Мельник Андрей Ярославович – Посол Украины в ФРГ

Родился в г. Львове 7 сентября 1975 года.

Образование:

октябрь 2004 г. – Соискатель при кафедре международного и сравнительного права, Институт государства и права им. Корецкого Национальной академии наук Украины, г. Киев. Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук

ноябрь-декабрь 1998 г. – Гарвардский университет, Школа государственного управления им. Дж. Кеннеди (программа «Национальная безопасность Украины»)

сентябрь 1996-февраль 1998 г. – Лундский университет, Швеция, Институт по правам человека и гуманитарному праву им. Рауля Валленберга на юридическом факультете (магистерская программа). Получил степень магистра права в области международного права и права человека (LL.M).

июль 1992 — июнь 1997 — Львовский государственный университет им. Ивана Франко, факультет международных отношений. Окончил с отличием, получив диплом специалиста по международным отношениям, переводчика немецкого языка.

Трудовая деятельность:

19 декабря 2014 г. – Указом Президента Украины назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в ФРГ.

март 2014 г. – январь 2015 г. – Заместитель Министра Кабинета Министров Украины.

август 2010 г. – март 2014 г. – Директор Третьего территориального департамента МИД Украины.

апрель 2007-июль 2010 г. – Генеральный консул Украины в г. Гамбург.

апрель 2005 г. – март 2007 г. – заместитель директора департамента-начальник отдела Главного управления внешней политики Секретариата Президента Украины, г. Киев.

январь 2004 г. – март 2005 г. – Главный консультант Главного управления внешней политики Администрации Президента Украины, г. Киев.

август 1999 г. – декабрь 2003 г. – Второй секретарь, первый секретарь Посольства Украины в Республике Австрия, г. Вена.

август 1997 г. – август 1999 г. – Вступление на дипломатическую службу. Консультант, старший консультант, главный консультант Управления по внешней политике Администрации Президента Украины, г. Киев.

Согласно Указам Президента был членом ряда официальных делегаций Украины, в частности:

Исполнительному совету Организации по запрещению химического оружия (г. Гаага, Нидерланды), 2004-2006 гг.;

Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, Консультативной комиссии по открытому небу, Совместной консультативной группе, созданной по ДОВСЕ (г. Вена, Австрия), 2004-2005 гг.;

Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (г. Хобарт, Австралия), 2004-2006 гг.

Был экспертом Украины в Специальном ad hoc комитете Совета Европы по вопросам борьбы с торговлей людьми, CAHTEH (г. Страсбург, Франция), 2004-2005 гг., выполнял функции секретаря украинской части Совместного консультативного комитета Президентов Украины и Республики Польша (2005-2006) гг.).

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса.

Научные интересы:

С апреля 2004 г. по ц.ч. – научный сотрудник кафедры международного и сравнительного права Института государства и права им. В.Корецкого, Национальная академия наук Украины, г. Киев (на общественных началах).

2006 г. – старший преподаватель кафедры международного права, Украинская академия внешней торговли, г. Киев.

Автор ряда публикаций в области международного права, в частности:

Правопреемство Украины по международным договорам СССР. – М., 2005. – 424 с. (монография);

Развитие правовых устоев и механизмов верховенства международного права во внутреннем праве Украины (в соавторстве) // Взаимодействие международного права с внутренним правом Украины. – под ред. В.Н.Денисова. – М., 2006. – С.12-40;

Master или Servant? Международные права в международной политике контекста // Процедуры выбора Европейского общества в Международном законодательстве. – Vol. 1 (2006). – Helene Ruiz Fabri, Emmanuelle Jouannet и Vincent Tomkiewicz (eds). – Oxford and Portland, Oregon, 2008. – p.237-278;

Доктринальные подходы к соотношению международно-правовых и национальных норм (в соавторстве) // Международное право и национальное законодательство. – М., 2009. – С.112-165;

Нагорный-Карабах. – Max Planck Encyclopedia of Public International Law. – Rüdiger Wolfrum (ed.). – Oxford University Press, 2012. – Vol. VII. – p.451-456;

United Nations Trusteeship System. – Max Planck Encyclopedia of Public International Law. – Rüdiger Wolfrum (ed.). – Oxford University Press, 2012. – Vol. X. – p.523-536;

Международное право как база современного миропорядка. Liber Amicorum к 75-летию проф. В.Н.Денисова. – под ред. А.Я.Мельника, С.А.Мельник, Т.Р.Короткого. – Киев-Одесса, 2012. – 878 с.

Владение языками: украинский (родной), русский (второй родной), немецкий (свободно), английский (свободно), испанский (средний уровень).

Женат, воспитывает сына и дочь.