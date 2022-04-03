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Украина

Кулеба: Резня в Буче была устроена русскими намеренно

Евгений Подольский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал, что резня в Буче была устроена русскими намеренно. «Цель россиян — уничтожить как можно больше украинцев. Мы должны их остановить и выгнать», — написал глава МИД в твиттере.

Он подчеркнул, что потребовал от стран G7 немедленно ввести новые деструктивные санкции против России. К ним относятся эмбарго на российский газ, нефть и уголь, закрытие всех портов для российских судов и товаров, а также исключение всех российских банков из системы SWIFT.

Массовые расстрелы мирных жителей

Дмитрий Кулеба добавил к заявке фотографии мирных жителей из Буча, убитого российскими войсками, города под Киевом, освобожденного в пятницу украинскими войсками. Украинские солдаты находят десятки тел мирных жителей в городах под Киевом, из которых ушли русские, и следы указывают на массовые расстрелы.

Самые шокирующие открытия были сделаны в Буче под Киевом. Как украинская армия, так и присутствующие на месте западные журналисты сообщают, что на улицах много сожженных российских танков и тел мирных жителей. Журналисты сообщают, что на дорогах лежат не менее 20 тел людей со связанными руками.

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