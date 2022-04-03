Кулеба: Різанина в Бучі була влаштована росіянами навмисно

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав, що різанина у Бучі була влаштована росіянами навмисно. «Мета росіян — знищити якнайбільше українців. Ми повинні їх зупинити та вигнати», — написав глава МЗС у твіттері.

Він наголосив, що зажадав від країн G7 негайно запровадити нові деструктивні санкції проти Росії. До них відносяться ембарго на російський газ, нафту і вугілля, закриття всіх портів для російських суден та товарів, а також виключення всіх російських банків із системи SWIFT.

Масові розстріли мирних жителів

Дмитро Кулеба додав до заявки фотографії мирних жителів із Буча, убитого російськими військами, міста під Києвом, звільненого у п’ятницю українськими військами. Українські солдати знаходять десятки тіл мирних жителів у містах під Києвом, з яких пішли росіяни, і сліди вказують на масові розстріли.

Найшокованіші відкриття були зроблені в Бучі під Києвом. Як українська армія, так і присутні західні журналісти повідомляють, що на вулицях багато спалених російських танків і тіл мирних жителів. Журналісти повідомляють, що на дорогах лежать щонайменше 20 тіл людей із зв’язаними руками.