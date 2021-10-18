Новые данные от полиции Норвегии: злоумышленник с луком, вероятно, убил своих жертв ножом

По заявлению норвежской полиции, мужчина, который на прошлой неделе совершил нападение с использованием лука и стрел в Норвегии, убил своих жертв ножом.

Расследование показало, что подозреваемый, 37-летний мужчина из Дании, который признался в убийствах, сначала ранил жертв, выпустив в них стрелы, сказал на пресс-конференции в Конгсберге инспектор полиции Пер Томас Омхольт.

Вероятно, потом он прикончил пять своих жертв двумя видами холодного оружия. Это происходило как за частным адресам, так и в общественных местах, расположенных на одной и той же улице.

Расследование все еще находится на ранней стадии, сказал инспектор полиции. Он не уточнил, какая именно холодное оружие было использовано, чтобы не повлиять на свидетелей.

Нападение произошло в среду в Конгсберге, на юге Норвегии. Пока все указывает на то, что все жертвы были выбраны случайно, сказал Омхолт. Четыре женщины и один мужчина были убиты.

Психическое здоровье преступника прежнему является наиболее вероятным мотивом. Он содержится в медицинском учреждении охраняемого объекта.